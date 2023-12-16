حماس تتهم إسرائيل باستخدام مرتزقة

اتهمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، إسرائيل باستخدام مرتزقة خلال العملية البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من مناطق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبوعبيدة، في كلمة مسجلة، إن "العدو يستخدم المرتزقة خلال العملية التي يدعي أنها حرب وجودية".

ولم يقدم المتحدث باسم القسام دليلاً على ذلك، لكنه أكد أن هذا الاتهام - وهو الأول من نوعه لإسرائيل- جاء بناء على إفادات من مقاتلي الجناح العسكري لحماس في مناطق القتال مع الجيش الإسرائيلي.