"نريد التأكد من وصول المساعدات".. ترامب ينذر حماس وينتظر تقرير ويتكوف

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ما يحصل في غزة "مفجع ومؤسف وعار وكارثي"، مشككا في وصول المساعدات إلى الجياع في القطاع، وقال إن لديه شكوكا في سرقة حركة حماس لهذه المساعدات.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نريد التأكد من حصول الناس على الطعام" موضحا أن واشنطن قدمت 60 مليون دولار أمريكي قبل أسبوعين للمساعدات في غزة، لكنه لا يرى أي نتائج للمساعدات التي قدمتها الإدارة الأمريكية، وفق قوله.

وأكد ترامب أنه يبذل المال من أجل "أن يحصل الناس على الطعام" لكنه لا يرى نتائج ذلك.

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وتأتي تصريحات ترامب قبل ساعات من وصول المبعوث الأمريكي إلى الشرق الاوسط ستيف ويتكوف إلى غزة لتقييم مسار المساعدات الإنسانية.

وأكد ترامب أنه "يتطلع إلى التقرير الذي سيرفعه ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل بشأن المساعدات بعد الزيارة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن ويتكوف والسفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي "سينتقلان إلى غزة لمعاينة المواقع الحالية لتوزيع" المساعدات وبهدف وضع "خطة لتسليم مزيد من الغذاء" لسكان القطاع الذين يواجهون "مجاعة شاملة" بحسب الأمم المتحدة.

وأوضحت المتحدثة أنهما "سيلتقيان (هناك) سكانا في غزة للاستماع منهم في شكل مباشر إلى ما يقولونه عن هذا الوضع الرهيب" وفق تعبيرها.

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وأضافت أن "الموفد والسفير سيعرضان للرئيس حصيلة ما قاما به فورا بعد زيارتهما، بهدف الموافقة على خطة نهائية لتوزيع المساعدة والغذاء في المنطقة".

وأشارت إلى أن ويتكوف وهاكابي عقدا اجتماعا وصفته بالمثمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين، لبحث سبل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.