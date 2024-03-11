حمدوك يقترح على مصر استضافة لقاء بين طرفي الصراع السوداني

كشف رئيس تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية السودانية، عبد الله حمدوك، أنه اقترح على الحكومة المصرية استضافة لقاء مشترك بين طرفي الصراع في السودان.

وقال حمدوك، في تصريحات صحفية، إنه اقترح على القاهرة استضافة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وجاء اقتراح حمدوك خلال زيارة أجراها إلى العاصمة المصرية القاهرة، انتهت الأحد؛ إذ عقد خلالها لقاءات مع المسؤولين المصريين بشأن وقف الحرب في السودان.

وأعلن توصله لتفاهمات مع الحكومة المصرية بشأن السلام في السودان، ولمس حرصًا مصريا على إيقاف الحرب السودانية، واصفًا الزيارة بـ"المفتاحية"، لا سيما في ظل تطابق وجهات النظر بشأن وقف الحرب عبر الحلول السياسية.

وذكر حمدوك أن وفد تحالف "تقدم"، الذي يرأسه، ناقش أيضا أوضاع السودانيين في مصر، وضرورة معالجة مشاكل الإقامات والتعليم والعلاج، مؤكدًا أن الوفد وجد تجاوبًا وتفهمًا مصريًا.