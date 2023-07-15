"الدعم السريع" تنفي تورطها في "انتهاكات إنسانية" وتشكل لجنة للاتصال والتفاوض

نفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، مزاعم بتورطها في انتهاكات إنسانية في ولاية غرب دارفور، ردًا على ما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش".

وكانت المنظمة العالمية اتهمت، في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات إنسانية بمنطقة "ميستري" القريبة من مدينة الجنينة غرب دارفور.

وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان على "تويتر"، اليوم السبت، أنها "تتعامل مع المزاعم الواردة في تقرير المنظمة الحقوقية بجدية فيما يتعلق بأحداث غرب دارفور، والالتزام بالتعاون مع أي لجنة تحقيق عادلة من جهات محايدة"، مؤكدة "رفضها لأي اتهامات مسبقة دون الوقوف على حقيقة ما جرى في منطقة "ميستري" بولاية غرب دارفور".