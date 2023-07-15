"الدعم السريع" تنفي تورطها في "انتهاكات إنسانية" وتشكل لجنة للاتصال والتفاوض
نفت قوات الدعم السريع السودانية، اليوم السبت، مزاعم بتورطها في انتهاكات إنسانية في ولاية غرب دارفور، ردًا على ما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وكانت المنظمة العالمية اتهمت، في تقرير يوم الثلاثاء الماضي، قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات إنسانية بمنطقة "ميستري" القريبة من مدينة الجنينة غرب دارفور.
وأكدت قوات الدعم السريع، في بيان على "تويتر"، اليوم السبت، أنها "تتعامل مع المزاعم الواردة في تقرير المنظمة الحقوقية بجدية فيما يتعلق بأحداث غرب دارفور، والالتزام بالتعاون مع أي لجنة تحقيق عادلة من جهات محايدة"، مؤكدة "رفضها لأي اتهامات مسبقة دون الوقوف على حقيقة ما جرى في منطقة "ميستري" بولاية غرب دارفور".
وأوضح البيان أن "ما حدث في منطقة ميستري على وجه التحديد وفي ولاية غرب دارفور بشكل عام، لا سيما مدينة الجنينة، صراع قبلي بحت، ولم تكن قوات الدعم السريع طرفًا فيه، بل حذرت من حدوثه في بيانات موثقة عند بداية الأزمة".
وأشارت القوات في بيانها إلى أن بعض المعلومات الواردة في تقرير "هيومن رايتس ووتش" "استندت جزئياً على مصادر غير موثوقة"، مبينة أن التقرير "حوى أخطاء متعلقة بالبيانات والمواقع والتواريخ، وهي اختلالات أدت إلى استنتاجات مضللة وتقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام".
وأكد البيان أن جميع منسوبي قوات الدعم السريع "تم سحبهم رسمياً من جميع محليات الولاية، بما في ذلك منطقة ميستري، وتجميعهم في مدينة الجنينة قبل وقوع الأحداث المذكورة في التقرير"، مشيرًا إلى أن "التوجيهات الصادرة من قيادة قوات الدعم السريع للقوات المتواجدة في ولاية غرب دارفور هي الاكتفاء بمراقبة الأوضاع، والتزام أماكنها".
وبالاتجاه ذاته، أعلن المكتب التنفيذي لقوات الدعم السريع، اليوم السبت، تشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح لأجل التوصل لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وقال بيان صادر عن المكتب التنفيذي للدعم السريع ممهور بتوقيع قائد القوات الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" على حسابه في "تويتر": "التزاماً بمبدأ الحوار كضرورة أساسية للتوصل لحل سياسي شامل، ونظراً إلى التطورات التي تشهدها البلاد بسبب الحرب، والتي يقتضي إنهاؤها إجراء مشاورات واسعة النطاق بُغية معالجة جذور الأزمة الوطنية المتراكمة، نصدر قرارا بتشكيل لجنة اتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح".
وأضاف اليبان "تشكل بموجب هذا القرار لجنة تسمى "لجنة الاتصال مع القوى السياسية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح برئاسة يوسف عزت، وعضوية، لنا مهدي، بله محمد و فاطمة علي".
وحدد القرار مهام اللجنة، حيث تتمثل في "عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية المستمرة والحرب الراهنة والسبيل الأمثل للوصول لحل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية على أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً".