لاريجاني يدعو رئيس البرلمان العراقي لزيارة طهران

وجّه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، لزيارة إيران "في أقرب وقت".

جاء ذلك، خلال لقاء في بغداد الاثنين، بحث خلاله المشهداني مع لاريجاني سبل "تعزيز العلاقات" بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن "المشهداني استقبل لاريجاني والوفد المرافق له، بحضور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي".

وأكد المشهداني، "عمق العلاقة التي تجمع البلدين، اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وسياسيًا"، ودان "العدوان الصهيوني الأخير على إيران"، مثمنًا في الوقت نفسه "مواقفها تجاه العراق وشعبه" وفق تعبيره.

وبحسب الوكالة، "ناقش اللقاء ملفّ العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها، كما بحث الأوضاع الإقليمية، وما تشهده الساحة الدولية من أزمات، وأبرزها الحرب الظالمة على قطاع غزة وتجويع شعبها".

من جانبه "أشاد لاريجاني بمواقف المشهداني تجاه إيران وفلسطين". وأكد أن "وجود المشهداني كرئيس لمجلس النواب بخبرته المتراكمة له دورٌ كبير وملحوظ" وفق تعبيره.