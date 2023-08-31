ترقب لبناني بعد إرجاء جلسة التجديد لـ"اليونيفيل"

يسود الترقب الأوساط اللبنانية، بعد إرجاء جلسة مجلس الأمن الدولي، المخصصة للتجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، إلى ما بعد ظهر الخميس بتوقيت بيروت.

يأتي ذلك قبل ساعات معدودة من انتهاء التفويض لهذه القوات.

ويعزى إرجاء جلسة التجديد بطلب من لبنان، إلى الحاجة لإجراء المزيد من التشاور بين أعضاء المجلس، بشأن مشروع القرار الذي أعده الجانب الفرنسي، آخذا بالملاحظات اللبنانية، الأمر الذي لقي اعتراضا من ممثلي عدد من الدول.