شهادة مروعة لناجٍ من القصف الإسرائيلي على جباليا
أسقط القصف الإسرائيلي على مركز إيواء في مدرسة أبو حسين (البنات) وسط مخيم جباليا، عددًا من القتلى والجرحى، ومَن ظلَّ على قيد الحياة اضطر للبقاء وسط الركام ورائحة الموت، فلا مكان آخر يلجؤون إليه.
يقول محمد أبو العيش وهو يستذكر تفاصيل القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا "كانت ساحة المدرسة مكتظة بالنازحين من النساء والأطفال في وقت الظهيرة، حيث ينشغل الجميع بمحاولة توفير قوت يومه أو إعداد طعام بسيط على النار، حتى تفاجأنا بسقوط قذيفتين واحدة في منتصف الساحة والثانية في غرفة كانت بمثابة نقطة طبية للإسعاف الأولي داخل المدرسة".
يضيف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "كان المشهد بشعًا للغاية حيث أشلاء الأطفال والنساء متناثرة والدماء تملأ المكان، وأصوات البكاء والصراخ ممزوجة بالفزع .. فوضى عارمة".
ويحاول أبو العيش جاهدًا إيجاد سبب للقصف الإسرائيلي على المدرسة، قائلاً: "معظم النازحين في المدرسة هم من الأطفال والنساء الذين ليس لهم أي ذنب".
وليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي المدرسة، فمنذ اندلعت الحرب سقط العشرات من القتلى والجرحى بداخلها، مع ذلك لم يغادر مَن ظلَّ حيًّا، والسبب عدم وجود أي مكان آخر يذهبون إليه، فالشوارع تغص بالآليات والدبابات الإسرائيلية، فضلًا عن تمركز القناصة في كل مكان وهم لا يفوتون حركة واحدة، ليقوموا بإطلاق النار.
ولفت أبو العيش إلى عدم توفر سيارات الإسعاف لإجلاء المصابين، كما إن أغلب المستشفيات القليلة التي لم تخرج عن الخدمة، تحاصرها دبابات وآليات الجيش الإسرائيلي، حيث يصعب دخولها أو الخروج منها.
ويشير إلى أن الناس في هذه المدرسة يحاولون مداواة جروحهم النفسية في انتظار التئام جروح خلفها القصف، ربطوا عليها دون أن يتجهوا للمستشفيات التي خرج معظمها عن الخدمة في أغلب مناطق الشمال، مضيفاً: "بعضهم لا يزال ينزف إلى اليوم".