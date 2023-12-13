شهادة مروعة لناجٍ من القصف الإسرائيلي على جباليا

أسقط القصف الإسرائيلي على مركز إيواء في مدرسة أبو حسين (البنات) وسط مخيم جباليا، عددًا من القتلى والجرحى، ومَن ظلَّ على قيد الحياة اضطر للبقاء وسط الركام ورائحة الموت، فلا مكان آخر يلجؤون إليه.

يقول محمد أبو العيش وهو يستذكر تفاصيل القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا "كانت ساحة المدرسة مكتظة بالنازحين من النساء والأطفال في وقت الظهيرة، حيث ينشغل الجميع بمحاولة توفير قوت يومه أو إعداد طعام بسيط على النار، حتى تفاجأنا بسقوط قذيفتين واحدة في منتصف الساحة والثانية في غرفة كانت بمثابة نقطة طبية للإسعاف الأولي داخل المدرسة".

يضيف في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، "كان المشهد بشعًا للغاية حيث أشلاء الأطفال والنساء متناثرة والدماء تملأ المكان، وأصوات البكاء والصراخ ممزوجة بالفزع .. فوضى عارمة".