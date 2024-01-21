الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقا استخدمته حماس لاحتجاز الرهائن (صور)

وفي وقت سابق من يوم السبت، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات ورقية على مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، تطالب الفلسطينيين بالإبلاغ عن أماكن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.