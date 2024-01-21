الجيش الإسرائيلي يكتشف نفقا استخدمته حماس لاحتجاز الرهائن (صور)
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، العثور على نفق ووثائق تتعلق باحتجاز عدد الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، متهماً الحركة باحتجازهم في ظروف "غير إنسانية".
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صوراً ووثائق قال إنها "من داخل النفق في خان يونس حيث تم احتجاز مختطفين إسرائيليين بينهم أطفال ونساء ومسنين تحت الأرض".
وأضاف أدرعي أنه "تم احتجاز المختطفين في مساحة ضيقة وعانوا من نقص في الأكسجين، وتم احتجاز عدد كبير من الإسرائيليين بظروف غير إنسانية".
وفي وقت سابق من يوم السبت، ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات ورقية على مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع، تطالب الفلسطينيين بالإبلاغ عن أماكن المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.