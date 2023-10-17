مقتل اللواء فؤاد أبوبطيحان مسؤول معابر غزة بغارة إسرائيلية

أعلنت إذاعة تابعة لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل اللواء فؤاد ابو بطيحان مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، استهدف منزله وسط قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن أبرز قادة حركة حماس الذين تم اغتيالهم ردًّا على هجمات الأخيرة على إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.