آثار القصف الإسرائيلي على غزة
آثار القصف الإسرائيلي على غزةرويترز
العالم العربي

مقتل اللواء فؤاد أبوبطيحان مسؤول معابر غزة بغارة إسرائيلية

أعلنت إذاعة تابعة لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل اللواء فؤاد ابو بطيحان مسؤول المعابر وعدد من أقاربه في قصف مباشر من قبل الجيش الإسرائيلي، استهدف منزله وسط قطاع غزة.

وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، عن أبرز قادة حركة حماس الذين تم اغتيالهم ردًّا على هجمات الأخيرة على إسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" الفلسطينية.

آثار القصف الإسرائيلي على غزة
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ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه بمنصة "إكس" صور وأسماء ومناصب قادة حماس العسكريين الذين تم القضاء عليهم.

إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
حرب غزة

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