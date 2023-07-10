لبنان يرد على طلب إسرائيل إزالة "خيمة حزب الله"

وأضاف بو حبيب، في تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، خلال اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو: "كان ردنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكا إسرائيليا للحدود".

وكان حزب الله قد دعا، الخميس الماضي، لبنان إلى التحرك لمنع تثبيت احتلال إسرائيل للقسم اللبناني من قرية الغجر الحدودية الصغيرة، والتي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وكانت الخارجية اللبنانية قد دعت، يوم الثلاثاء الماضي، "الأطراف الدولية الفاعلة" إلى الضغط على إسرائيل للعودة عن قرار منع دخول اللبنانيين إلى القرية، متهمة تل أبيب بـ"محاولة ضم القرية، في خرق واضح لقرار مجلس الأمن 1701، مما يخلق واقعا جديدا على الأرض".