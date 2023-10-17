ماكرون: محادثات مكثفة لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن "مناقشات مكثفة"، قال إنها "تتقدم" من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس" .

وناشدت والدة الرهينة الفرنسية الإسرائيلية ميا شيم ناشدت "زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها" التي خطفت في 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في تيرانا: "أريد أن أكون حذرا جدا هنا، ستتفهمون ألا أقول المزيد، أوّلا من أجل عدم خلق توقعات قد تكون مخيبة للآمال، وخصوصا عدم تعريض المحادثات المكثفة التي نجريها للخطر. لكنها تتقدم، ونتابع هذه المحادثات ساعة بساعة" .