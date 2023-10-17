ماكرون: محادثات مكثفة لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، عن "مناقشات مكثفة"، قال إنها "تتقدم" من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس" .
وناشدت والدة الرهينة الفرنسية الإسرائيلية ميا شيم ناشدت "زعماء العالم إلى إطلاق سراح ابنتها" التي خطفت في 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في تيرانا: "أريد أن أكون حذرا جدا هنا، ستتفهمون ألا أقول المزيد، أوّلا من أجل عدم خلق توقعات قد تكون مخيبة للآمال، وخصوصا عدم تعريض المحادثات المكثفة التي نجريها للخطر. لكنها تتقدم، ونتابع هذه المحادثات ساعة بساعة" .
وأشار الرئيس الفرنسي إلى "اتصالات بالطبع مع السلطات الإسرائيلية"، لكن أيضا مع "قوى صديقة تتوسط مع حماس لتأمين الإفراج عن رهائننا وكل الرهائن".
وكان ماكرون، اليوم الثلاثاء، ندد باحتجاز الرهائن من قبل حماس، واصفًا مقطع الفيديو الذي نشرته حماس أمس لمواطنة فرنسية إسرائيلية بأنه "بغيض" و"مخز".
وبثت حماس مقطع فيديو لامرأة فرنسية إسرائيلية اختطفتها عناصرها يوم تنفيذ الهجوم على إسرائيل.