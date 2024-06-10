حماس: نرحب بأي مبادرة تضمن إنهاء الحرب

وتأتي هذه الدعوة بعد مطالبات شعبية لحركة حماس بالموافقة على أي مقترح يوقف شلال الدماء جراء الحصيلة الثقيلة للضحايا الفلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلي لتحرير الرهائن في مخيم النصيرات.

من جهته، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن نجاح إسرائيل في تحرير 4 رهائن في عملية مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سيزيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إصرارًا على مواصلة العمليات العسكرية، وليس الموافقة على وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط للمرة الثامنة منذ اندلاع الحرب في غزة.