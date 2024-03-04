ردود أفعال الغزيين على عمليات الإنزال الجوي (صور)
بدأت بعض الدول العربية مثل الأردن والإمارات ومصر منذ نحو أسبوعين عمليات إنزال جوية ألقت خلالها أطنانا من المساعدات الإغاثية على طول محافظات قطاع غزة، لا سيما محافظات شمال القطاع التي تعاني من خطر المجاعة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليها.
قالت السيدة أسماء عياد من مدينة غزة وهي ربة أسرة مكونة من 8 أفراد: "منذ نحو شهرين وأكثر لم نذق طعم الخبز المكون من الطحين (الدقيق)، حيث نعيش في الأحياء الشرقية لمدينة غزة مجاعة حقيقية بسبب نفاد المخزون الغذائي بأشكاله كافة؛ ما جعلنا نضطر لطحن أعلاف الحيوانات وخلطها مع الذرة للحصول على شيء يشبه الخبز".
وأضافت عياد لـ"إرم نيوز"، كان مذاق الخبز سيئًا جدًا، وقد سبب نزلات معوية حادة للأطفال فقدوا بسببها الكثير من الأوزان، ومع خطر الحصول على المساعدات عن طريق الشاحنات القادمة من جنوب القطاع عبر شارع صلاح الدين بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين المنتظرين لتلك الشاحنات، ازداد الأمر سوءًا فوق سوئه واخترنا دائمًا الحفاظ على حياتنا وعدم المخاطرة.
وتابعت، عندما بدأت عمليات الإنزال الجوي عبر الطائرات العربية استبشرنا خيرًا عندما رأينا عشرات المظلات تسقط علينا، حيث كان الجميع في حالة فرحة هستيرية ويترقب مكان نزول المساعدات، للعودة لعائلته.
ولكن مع العدد الصغير جدًا للمساعدات مقارنة بحجم الاحتياج الهائل لمئات الآلاف ممن تعرضوا للمجاعة بات من الضروري جدًا مضاعفة أعداد وحجم صناديق المساعدات لإمكانية إيصال هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
في حين قال المواطن نائل صبيح من مخيم جباليا: "نحن نعيش مجاعة حقيقية دون أي تجميل لحجم المعاناة التي نعيشها، فقد وصل بنا الحال إلى تناول الحشائش والخضراوات التالفة، إلى جانب صناعة الخبز من أعلاف الحيوانات والطيور".
وأضاف صبيح لـ"إرم نيوز"، الإنزالات الجوية جيدة في حال كانت تكفي لمئات الآلاف من المواطنين المتواجدين شمال غزة، وقادرة على تلبية حاجتهم، ولكن ما يسقط على مناطق شمال غزة بالكاد يكفي 1000 شخص لمدة ثلاثة أيام.
وتابع، ناهيك عن المنظر السيئ وآلاف المواطنين وهم يركضون خلف تلك المظلات، فضلًا عن عمليات الضرب والاعتداء الجسدي التي تقع بين المواطنين لمحاولة تقسيم هذه المساعدات.
وأوضح صبيح خلال حديثه، " نحتاج إلى مساعدات بشكل دوري؛ لأن الطبيعي أن يأكل الإنسان كل يوم وليس يومين في الشهر، ولذلك الآلية الأفضل أن تقوم الدول العربية بعمل تنسيق مع الجانب الإسرائيلي يمكنها من إدخال شاحنات المساعدات وتوزيعها على السكان بكميات كافية.
أمّا السيدة عبير بركات من غرب مدينة غزة وهي محاضرة جامعية قالت: " أفضل الموت جوعًا على أن أركض خلف المظلات للحصول على بعض المعلبات أو كيس طحين، رغم حاجتي الماسة لهما، لا يمكنني قبول هذه الإهانة".
وأضافت بركات لـ"إرم نيوز"، لقد صنعت لنا هذه الطريقة من المساعدات عبر الإنزالات الجوية مشاكل كبيرة جدًا، فقد سقطت قبل يومين مظلة بها صندوق فوق سطح جيراننا الذين لم يعلموا بذلك، وتم تحطيم ألواح الطاقة الشمسية المصدر الوحيد للكهرباء.
وتابعت، في البداية لم يعلم الجيران بما حصل إلا عندما تجمهر أمام المنزل الآلاف من المواطنين الذين كانوا يركضون خلف المظلة، وقاموا باقتحام المنزل عنوة، وسرقوا كل ما بداخل الصندوق، واعتدوا على أهل البيت.
ولفتت، إذا كان هناك نية جادة لمساعدة مئات الآلاف من الجوعى فهناك طريقة وحيدة وهي الضغط من أجل وقف الحرب، وإدخال شاحنات المساعدات عبر مؤسسات أممية وتنظيم توزيعها.
صور وفيديوهات خاصة
- من سقوط المساعدات عبر عمليات الإنزال الجوي في مناطق شمال غزة
- تجمهر مجموعة من المواطنين أمام بيت سقطت عليه مظلة تحمل مساعدات بمدينة غزة
- مقطع فيديو يوضح ركض المواطنين خلف المظلات التي سقطت غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة