ردود أفعال الغزيين على عمليات الإنزال الجوي (صور)

وأضافت عياد لـ"إرم نيوز"، كان مذاق الخبز سيئًا جدًا، وقد سبب نزلات معوية حادة للأطفال فقدوا بسببها الكثير من الأوزان، ومع خطر الحصول على المساعدات عن طريق الشاحنات القادمة من جنوب القطاع عبر شارع صلاح الدين بسبب استهداف الجيش الإسرائيلي للمواطنين المنتظرين لتلك الشاحنات، ازداد الأمر سوءًا فوق سوئه واخترنا دائمًا الحفاظ على حياتنا وعدم المخاطرة.

وتابعت، عندما بدأت عمليات الإنزال الجوي عبر الطائرات العربية استبشرنا خيرًا عندما رأينا عشرات المظلات تسقط علينا، حيث كان الجميع في حالة فرحة هستيرية ويترقب مكان نزول المساعدات، للعودة لعائلته.

ولكن مع العدد الصغير جدًا للمساعدات مقارنة بحجم الاحتياج الهائل لمئات الآلاف ممن تعرضوا للمجاعة بات من الضروري جدًا مضاعفة أعداد وحجم صناديق المساعدات لإمكانية إيصال هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.

في حين قال المواطن نائل صبيح من مخيم جباليا: "نحن نعيش مجاعة حقيقية دون أي تجميل لحجم المعاناة التي نعيشها، فقد وصل بنا الحال إلى تناول الحشائش والخضراوات التالفة، إلى جانب صناعة الخبز من أعلاف الحيوانات والطيور".