في ظل تصاعد التوتر.. دعوات غربية لـ "ضبط النفس" في الشرق الأوسط

تزايدت الدعوات في الغرب، اليوم الخميس، من أجل إحلال "ضبط النفس" بدلاً من التصعيد المتزايد، على خلفية التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران.

ودعت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، جميع البلدان في الشرق الأوسط إلى التحلي بضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة نحو الفوضى، وفق "رويترز".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لم تتلق أي طلبات للتوسط بين إسرائيل وإيران، لكنه وصف الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق بأنه انتهاك لمبادئ القانون الدولي كافة.

من جهتها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، خلال اتصال هاتفي، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخميس، إلى "ضبط النفس" لتجنب "تصعيد إقليمي جديد" في الشرق الأوسط.

وقالت وزارتها عبر منصة "إكس" نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية: "لا مصلحة لأحد في تصعيد إقليمي جديد".

وأضافت: "جميع الأطراف الفاعلة في المنطقة مدعوة الآن إلى التصرف بمسؤولية وضبط النفس"،

يأتي ذلك على خلفية تهديد طهران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، والحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وتوعدت إيران بالثأر للضربة الجوية التي استهدفت مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل/ نيسان، وأسفرت عن مقتل قائد إيراني كبير، و6 من كبار الضباط الإيرانيين؛ الأمر الذي تسبب في تصاعد التوتر في المنطقة التي تعصف بها بالفعل الحرب في قطاع غزة.