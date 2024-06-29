مقتل زوجين يمنيين بانفجار لغم حوثي في الحديدة

وأفاد مكتب وزارة حقوق الإنسان لدى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، بأن المواطن اليمني شكري بادي وزوجته عائشة قُتلا أثناء عودتهما إلى منزلهما على متن دراجة نارية.

وفي محافظة حجة، شمال غرب البلاد، أصيب طفل يبلغ من العمر 14 سنة جراء انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي، أثناء رعيه للأغنام في مديرية حرض، شمالي المحافظة.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الطفل المصاب هو من أفراد العائلات النازحة إلى مخيم "شليلة" في المديرية، وقد تسبب انفجار اللغم ببتر قدمه اليسرى وإصابته بجروح أخرى.

في غضون ذلك، قُتل أربعة من عناصر ميليشيا الحوثي وأصيب ثلاثة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني، يوم الجمعة، بعد محاولة الحوثيين التسلل إلى جبهة "عصيفرة" شمالي مدينة تعز.

وقال نائب رئيس شعبة التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري، العقيد عبدالباسط البحر، في تصريح نقلته "سبأ"، إن قائد جبهة "عصيفرة"، مدير السجن المركزي، وقائد كتيبة هندسية لدى ميليشيا الحوثي لقيا مصرعهما مع اثنين من العناصر، فيما أصيب ثلاثة آخرون في مواجهات "عصيفرة".