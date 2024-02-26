رئيس مجلس الدوما الروسي يصل السعودية

أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، اليوم الإثنين، بوصول رئيس مجلس الدوما الروسي (البرلمان) فياتشيسلاف فولودين على رأس وفد رسمي، إلى المملكة العربية السعودية.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس الدوما الروسي إلى المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكره موقع المجلس الإلكتروني.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين، في الرياض، مع رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ.

في ذات الإطار، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ التقى في مكتبه بالرياض اليوم، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

وأكد الجانبان، بحسب الوكالة، على أهمية "تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي، وبحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات الأخرى".

من جهته، أشار سلوتسكي إلى "أهمية تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين مجلس الشورى ومجلس الدوما الروسي".