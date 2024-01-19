اعتقال مئات الفلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم

قالت مسؤولة الإعلام في "نادي الأسير الفلسطيني" أماني سراحنة، إن مئات المواطنين في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم تعرضوا لعمليات تحقيق ميدانية واسعة، رافقتها عمليات تنكيل وتعذيب وضرب مبرح، نتجت عنها إصابات وجروح بالغة.

وأضافت سراحنة، لـ"إرم نيوز"، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل على مدار ثلاثة أيام من اقتحامه المخيم أكثر من 300 مواطن وجرى التحقيق معهم ميدانيا في ظروف قاسية ولا إنسانية، وسط ضرب مبرح وتهديدات بالقتل ونسف منازلهم وإبعادهم عن المخيم.

وبينت سراحنة أنه جرى إبعاد العشرات من المواطنين عن المخيم بعد التحقيق معهم ميدانيًا والطلب منهم بعدم العودة إلى المخيم إلى حين انتهاء الاقتحام.