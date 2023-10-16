بعد اغتيال نجله.. مقتل الداعية البارز وائل الزرد بغارة على غزة

أعلن في غزة اليوم الاثنين عن مقتل الداعية الفلسطيني البارز الدكتور وائل الزرد بعد استهدافه في منزله بغارة إسرائيلية، مكث على إثرها في العناية المركزة حتى إعلان وفاته.

وكانت المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزل الداعية والأكاديمي وائل الزرد يوم الـ13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وأدخل الداعية على إثرها العناية المركزة لعدة أيام.

وشيع عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة جثمان الدكتور وائل الزرد وسط حالة استنفار عامة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وكان الزرد فقد نجله براء قبل أسبوعين جراء إصابته بقذيفة أطلقتها عليه قوات الجيش الإسرائيلي برفقة آخرين على السياج الأمني شرق غزة، خلال مشاركته بفعاليات "الشباب الثائر نصرة للأقصى".

ويعتبر وائل الزرد أحد أبرز الأكاديميين والدعاة في فلسطين، وهو حاصل على شهادة الماجستير في علم الحديث ثم الدكتوراه من جامعة "عين شمس" في مصر.

وكان الزرد أستاذًا جامعيًّا في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وعمل سابقًا في جامعة القدس المفتوحة، والجامعة الإسلامية في غزة.

وكان الرزد إمامًا للمسجد العمري الكبير التاريخي في مدينة غزة، ومسجد المحطة بحي الدرج، كما كان مقدمًا لعدد من البرامج الدعوية في القنوات الفضائية المحلية.