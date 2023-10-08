مصدر لـ"إرم نيوز": فتح معبر رفح أمام المصابين من غزة

وأكد المصدر توفر الأكسجين وأكياس الدم، عبر التنسيق مع مرافق الإسعاف، بالإضافة إلى تفعيل غرفة العمليات من خلال التنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، حيث يأتي ذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية.

في غضون ذلك، أكد مسؤول مصري، أن تل أبيب طلبت مساعدة القاهرة حول الأسرى الإسرائيليين في قبضة الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، إن "إسرائيل طلبت المساعدة من مصر لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين".