خبراء: هدف إسرائيل بالقضاء على حماس صعب التحقق

وأضاف أن كل ما فعله الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة لا يشير إلى تحقيق الأهداف الكبيرة التي أعلن عنها في بداية الحرب وأكد عليها خلال عدة جلسات للمجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) لا سيما أن إسرائيل تشهد ضغوطًا عربية ودولية غير مسبوقة لوقف إطلاق النار وإيقاف العملية العسكرية البرية على عدد من محافظات القطاع.

وأشار الخبير العسكري خلال حديثه إلى أن الظروف الحالية لا تخدم دولة إسرائيل، لا سيما مع قرب إجراء الانتخابات الأمريكية، وعلو أصوات يسارية تقدمية من داخل الحزب الديموقراطي الحاكم، ترفض استمرار دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل في حربها وقتل آلاف المدنيين والأطفال الجدد، فضلًا عن المعارضة الإسرائيلية في الشارع الإسرائيلي التي بدأت بإعلاء أصواتها مطالبة بإرجاع كافة المحتجزين لدى حركة حماس أحياء حتى لو كان على حساب الأهداف المعلنة للحرب.

وأوضح موسى أن القضاء على حركة حماس سلطويًا وعسكريًا من الصعب تحقيقه، حيث استطاعت الحركة خلال 17 عاما منذ سيطرتها العسكرية على القطاع، بناء ترسانة عسكرية ومنظومة حكم أمنية يصعب تفكيكها إلا بالقضاء المباشر على كل عنصر ينتمي إليها بالإضافة إلى القضاء على شبكة الأنفاق العملاقة أسفل قطاع غزة والتي تحتوي على كافة العناصر المقاتلة والقيادات العسكرية والترسانة التي تملكها.