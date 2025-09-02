قال مصدر في وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تعيين العميد حسام الطحان، قائدًا للأمن الداخلي في السويداء، بدلًا من العميد أحمد الدالاتي.

وأضاف المصدر أن العميد أحمد الدالاتي، تم تعيينه قائدًا للأمن الداخلي في ريف دمشق، بحسب قناة الإخبارية السورية.

وتأتي حركة التنقلات في ظل ما تشهده السويداء من أحداث أمنية متتالية منها ملف الاختطافات.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ذكر مصدر سياسي سوري، أن ملف المختطفين في السويداء يواجه تعقيدات كبيرة بسبب تعدد الجهات الخاطفة وتباين دوافعها؛ ما حال دون تحديد العدد الدقيق للمخطوفين حتى الآن.

وتشير المعطيات إلى أن معظم عمليات الاحتجاز جرت لأسباب تتراوح بين طلب الفدية أو المقايضة بأشخاص محتجزين، حيث تبذل السلطات جهوداً لتوحيد الملف تحت إدارة واحدة بهدف تجنّب التصعيد وردود الأفعال والعمليات الانتقامية.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ "إرم نيوز"، إن المعلومات المتعلقة بالعدد الكلي للمختطفين من السويداء والطرف المقابل غير معروفة؛ لأن من قام بالخطف ليست جهة واحدة، بل عدة جهات من العشائر والبدو ومن حوران وبدو السويداء.