لإنهاء الجدل.. هيئة الانتخابات التونسية تستعد لإعلان موعد "الرئاسية"

تستعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس للإعلان عن تحديد موعد دقيق للانتخابات الرئاسية، ومن المرجح أن يكون ذلك قبل أواخر تموز/ يوليو المقبل.

وقال المسؤول في ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراد الشعلالي إنه سيتم إصدار الرزنامة الانتخابية قريبًا.

وأضاف الشعلالي في تصريحات نقلتها عنه إذاعة "موزاييك" المحلية أن "الهيئة بصدد الاشتغال على القرارات الترتيبية"، مؤكدًا أن الهيئة "لا تزال ضمن الآجال القانونية المحددة لإصدار دعوة الناخبين والرزنامة الانتخابية''.

وأكد المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية في تونس ناصر الهرابي من جانبه أن تحديد موعد الاستحقاق الرئاسي يعود إلى هيئة الانتخابات.

وقال الهرابي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية إن "هذه الانتخابات دورية، وموعد إجرائها أصبح معلومًا منذ 2014، وكنا ننتظر تحديد الموعد من طرف الهيئة كما حدث سابقًا".