أرجوحة وحيدة ترسم البسمة على وجوه أطفال غزة

لا يجد أطفال غزة، مع استمرار الحرب وانعدام أبسط مستلزمات الحياة الضرورية، متسعًا للهو واللعب سوى "أرجوحة" واحدة في شرق مدينة رفح.

وقال محمد زنون صاحب الأرجوحة الوحيدة: "يضيق الأطفال ذرعًا بالبقاء لأوقات طويلة حبيسي الغرف المغلقة والخيام في ظل القصف المتواصل، إذ يأتون مجموعات برفقة ذويهم في ساعات من الهدوء النسبي إلى الأرجوحة ليلهوا قليلًا".

وبين زنون، لـ"إرم نيوز"، أن طول أمد الحرب ودخولها الشهر الخامس، دفع الأهالي للبحث عن وسائل لترفيه أبنائهم.