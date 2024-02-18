أرجوحة وحيدة ترسم البسمة على وجوه أطفال غزة
لا يجد أطفال غزة، مع استمرار الحرب وانعدام أبسط مستلزمات الحياة الضرورية، متسعًا للهو واللعب سوى "أرجوحة" واحدة في شرق مدينة رفح.
وقال محمد زنون صاحب الأرجوحة الوحيدة: "يضيق الأطفال ذرعًا بالبقاء لأوقات طويلة حبيسي الغرف المغلقة والخيام في ظل القصف المتواصل، إذ يأتون مجموعات برفقة ذويهم في ساعات من الهدوء النسبي إلى الأرجوحة ليلهوا قليلًا".
وبين زنون، لـ"إرم نيوز"، أن طول أمد الحرب ودخولها الشهر الخامس، دفع الأهالي للبحث عن وسائل لترفيه أبنائهم.
وتقول الطفلة ليان ذات سبع السنوات ونازحة في رفح: "عشنا أيامًا قاسية وصعبة ببيتنا بمدينة غزة الذي دمره القصف قبل النزوح، كان هناك قصف ودمار وتكسير لزجاج الشبابيك، وكنّا أنا وإخوتي لا ننزل للشارع مطلقًا".
وعبَّرت عن أملها بانتهاء الحرب، قائلة: "بدي أرجع على مدرستي ما لحقت أدرس فيها غير شهر واحد بس وبلشت الحرب".
ومن جهة أخرى، قال الطفل زين ذو تسع السنوات والنازح من شمال غزة: "اجينا هون قبل شهرين بعد ما قصفت الطيارات كل اشي حوالينا، ما كنا بجباليا بنطلع من باب البيت، وكان القصف طول الوقت، ولما وصلنا هون ضلينا بالخيمة ما كان يرضى بابا يخلينا نطلع نلعب".
وتابع زين في حديث لـ"إرم نيوز" قائلًا: "حكيت لبابا زهقت بدي أطلع ألعب، حكالي بدي أخدك عالمراجيح، فرحت كتير، وأول ما شفت المرجيحة جريت عليها وطلبت من الرجل أن يرفعني عشان أتمرجح".
وعلّقت أمل بدوان والدة أحد الأطفال وهي مديرة إحدى رياض الأطفال تقول: "لا يمكن السيطرة على هؤلاء الأطفال لوقت طويل دون أن يتم إفراغ طاقتهم بالأنشطة الجسدية والترفيهية لتهذيب سلوكهم الشخصي وإعطائهم بعد الصفات الجيدة".
وقالت بدوان، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن كل هذا الضغط وعدم تفريغ طاقات الأطفال يخلق لديهم نوعًا من التشوّه النفسي ونمو السلوك العدائي، مشيرة إلى أن هناك طاقة كبيرة جدًّا لم تتفرغ، معبرة عن سعادتها بوجود الأرجوحة، إذ يمكنها تحسين نفسية الأطفال.
وبينت أن أطفال غزة عانوا بما فيه الكفاية وحان الوقت لوقف الحرب وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرة إلى أهمية أن "ننجو بأطفالنا من كل هذه المشاكل والعقد النفسية التي يتعرضون إليها بسبب عدم ممارستهم لحياتهم الطبيعية وحقهم باللهو واللعب".