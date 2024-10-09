ميقاتي: المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب مستمرة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، أن المساعي العربية والدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان لا تزال مستمرة، مستدركا بأن "تعنت تل أبيب والسعي لتحقيقها مكاسب وانتصارات لا يزال يعيق نجاح هذه المساعي".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ميقاتي قوله: "قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة".

وأردف ميقاتي أن "أصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضًا الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية، وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وإجبار إسرائيل على تنفيذه" .

وأشار رئيس الحكومة اللبنانية في حديث لزوّاره إلى أن "أزمة النزوح من المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي تشكل عنصر ضغط إضافيًا وملفًا طارئًا تجنّدت الحكومة بكل طاقاتها وأجهزتها لمواجهته".

وقال، إن اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الملف تعمل بشكل متواصل وفق آلية محددة تم الاتفاق عليها منعًا للتجاوزات، ولضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

واستدرك ميقاتي، "هناك بالتأكيد تقصير في هذا الملف بالنظر إلى حجم النزوح الكبير وتسارعه وارتفاع أعداد النازحين يوميًّا، لكننا ماضون في مواجهة هذا التحدي بمسؤولية، وسنتجاوز، بتعاضدنا ووحدتنا، هذه الأزمة المريرة".

وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن ارتياحه وشكره لكل الدول والهيئات التي سارعت إلى تقديم الدعم لمواجهة هذه الأزمة. وقال: "نحن نقدّر للأشقاء والأصدقاء وقوفهم إلى جانبنا وإعانتنا، وهذا الدعم السياسي الإنساني والمعنوي هو محط تقدير وشكر اللبنانيين جميعًا".

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وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الثلاثاء، سلسلة جديدة من الغارات الجوية العنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، دون إصدار تحذير مسبق. ورافق الغارات تحليق للطائرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة بيروت.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية قبل يومين أن إجمالي عدد القتلى منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتفع إلى 2119 شخصا، بينما وصل عدد المصابين إلى 10,019 شخصًا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون و200 ألف.