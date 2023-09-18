الغواصون يبحثون عن جثث ضحايا الإعصار "دانيال" في جيوب ميناء درنة

تحاول فرق الغواصين في ليبيا العثور على العديد من جثث ضحايا الإعصار المدمر "دانيال" الذي ضرب ليبيا قبل أيام، في جيوب وثنايا ميناء درنة.

وكانت العديد من الأسر حاولت الفرار من مناطقها بواسطة السيارات أو سيرًا على الأقدام إلا أن الفيضانات التي رافقت الإعصار اجتاحت مناطقهم ومنازلهم ولم تتح لهم فرصة الهرب، ليقضوا غرقًا.

وابتلعت أمواج البحر المتوسط آلاف الجثث بحسب مصادر ليبية، وهو ما أطلق عمليات بحث واسعة في البحر خاصة في ميناء درنة، الذي يخبئ العديد من الجثث التي بات أغلبها متحللاً.