جنرال إسرائيلي: أخطأنا بعدم شن حرب شاملة على لبنان منذ البداية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، بأن جنرالًا كبيرًا في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي يعتقد أن إسرائيل أخطأت عندما تركت لبنان كدولة دون تكبدها خسائر منذ اللحظة الأولى للصراع وركزت فقط على "حزب الله".

وأكد الجنرال على أنه كان لا بد من شن هجمات محدودة على لبنان دون تحويلها إلى حرب شاملة، كما قال: "كان لا بد من أن تكون دولة لبنان في المعادلة منذ اللحظة الأولى، لقد أخطأنا في عدم إدراجها في القتال، حتى لو من خلال شن هجمات خفيفة ضد المصالح الحيوية للبلاد، كنا سنمارس وقتها ضغوطًا دولية وداخلية على لبنان، وكان هذا من شأنه أن يسهم في استمرار القتال".

وبينت الصحيفة أنه في لبنان يدركون جيدًا أن الحرب ضد إسرائيل سوف تلحق خسائر فادحة بمواطني البلاد، كما أن الجيش الإسرائيلي يقول إنه "سيكون الأمر صعبًا هنا، ولكن في بيروت سيكون الأمر أكثر صعوبة بمئة مرة".