عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال.. ملك المغرب يطالب بفتوى قبل إقرار قانون الأسرة

طالب العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، المجلس العلمي الأعلى في البلاد، بفتوى بشأن المقترحات الواردة في "مدونة" أو "قانون الأسرة" المثير للجدل قبل إقرارها.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، إن الملك محمد السادس، طالب المجلس "بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها"، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف البيان أن "هذه الإحالة تأتي بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها" إلى الملك الذي بدوره أحال "الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا".

ودعا الملك المغربي المجلس العلمي الأعلى "وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته؛ من عدم السماح بتحليل حرام و تحريم حلال".