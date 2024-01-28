الأردن: القاعدة الأمريكية المستهدفة تقع خارج حدودنا

أعلنت الحكومة الأردنية أن القاعدة الأمريكية، التي تم الإعلان عن استهدافها ومقتل 3 جنود أمريكيين فيها، تقع خارج الحدود الأردنية، حسبما نقلت قناة "المملكة" عن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين.

وأوضح مبيضين أن الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن، وأنه "استهدف قاعدة التنف في سوريا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن ثلاثة عسكريين أمريكيين قُتلوا وأصيب آخرون، إِثر هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية قرب حدود سوريا.

وكانت وكالات أنباء ذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن توعد بالرد على مقتل الجنود على الحدود الأردنية السورية، فيما اتهم بايدن "جماعات مدعومة من إيران" بتنفيذ الهجوم.

وقالت الوكالات إن الجيش الأمريكي أعلن مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن.