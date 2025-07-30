غموض حول مستقبل قواعدها.. روسيا تعيد ترتيب أولوياتها في سوريا

من المقرر أن يزور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني موسكو يوم الخميس، في أرفع زيارة لمسؤول سوري إلى روسيا منذ سقوط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتأتي الزيارة بعد يومين من مكالمة هاتفية لافتة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت من بين عدة مواضيع الملف السوري أساسا، ما يشير إلى أهمية الملف السوري على أجندة موسكو في هذه الفترة.

وسيتوقف الشيباني أيضًا في باكو، عاصمة أذربيجان، يوم الخميس للقاء مسؤولين إسرائيليين، من بينهم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

والاجتماع هو الثاني بعد اجتماع عُقد في باريس الأسبوع الماضي بين الشيباني وديرمر، بوساطة المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، في الوقت الذي تُكثّف فيه إسرائيل وسوريا جهودهما الدبلوماسية في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد.

ويجري الشيباني محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وتأتي هذه الزيارة وسط غموض يكتنف مستقبل المنشآت العسكرية الروسية في سوريا، لا سيما في قاعدتيها الساحليتين، قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية والقاعدة البحرية في طرطوس، وفق تقرير لموقع "المونيتور".

وأواخر يونيو الماضي صرّح مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بأن موسكو وجهت دعوة إلى الشيباني، وأنها لا تزال على اتصال بالمسؤولين السوريين.

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وبحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، قال بوغدانوف: "نحن على تواصل، وكل شيء يسير بسلاسة حاليًا. آمل أن نتوصل إلى تفاهم متبادل"، في إشارة إلى القواعد الجوية والبحرية الروسية في شمال غرب سوريا.

في أواخر يناير، وصل وفد من المسؤولين الروس، بمن فيهم بوغدانوف، في أول زيارة رسمية إلى سوريا منذ الإطاحة بالأسد.

والتقى الوفد بالشرع والشيباني في دمشق، وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب الاجتماع أن الجانب الروسي أكد "استعداده لتقديم المساعدة الأساسية للشعب السوري في تعافيه الوطني بعد الأزمة".

وكانت روسيا داعمًا للأسد طوال الحرب الأهلية السورية، حيث قدمت له الدعم العسكري والسياسي. وفي ديسمبر/كانون الأول، وبعد فرار الأسد من سوريا، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الروسية أنه وعائلته حصلوا على حق اللجوء في موسكو لأسباب إنسانية.

وأنشأت روسيا قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية عام 2015، ثم وسّعت وجودها في قاعدتها البحرية في طرطوس، التي تمثل الوجود العسكري الوحيد لروسيا في البحر الأبيض المتوسط.

ومع رحيل الأسد، يسعى الكرملين إلى الحفاظ على موطئ قدمه العسكري في ظل القيادة السورية الجديدة. وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الشرع في مارس/آذار الماضي يقترح فيها "تعاونًا عمليًا" عقب مكالمتهما الهاتفية الأولى في الشهر السابق.

وتُؤجّر قاعدة طرطوس البحرية لموسكو لمدة 49 عامًا بموجب اتفاقية أُبرمت عام 2017، تسمح لما يصل إلى 11 سفينة حربية روسية، وتمنح الأفراد الروس حصانة قانونية، بينما تعمل قاعدة حميميم الجوية بموجب اتفاقية منفصلة أُبرمت عام 2015، تسمح لروسيا باستخدام القاعدة إلى أجل غير مسمى، مجانًا، مع تجديد تلقائي كل 49 عامًا.

ومع ذلك، أشارت الحكومة السورية الجديدة إلى أنها قد تسعى إلى إعادة التفاوض على هذه الشروط لضمان شروط أكثر ملاءمة. في مقابلة له في فبراير/شباط، قال وزير الدفاع السوري إن الاتفاق على الوجود العسكري الروسي "يتطلب مفاوضات إضافية".