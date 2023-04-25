ظلام دامس ولا غذاء.. رحلة الهروب من الخرطوم إلى حدود مصر

وقال عمر إن أخطر مرحلة واجهتهم كانت مغادرة الحي: "عبرنا 25 نقطة تفتيش للوصول إلى محطة الحافلات على أطراف الخرطوم".

وفي المحطة، كان عليهم الانتظار حتى يكتمل عقد الركاب في حافلتهم التي تتسع لـ45 شخصًا، وأوضح أن سعر التذكرة كان 115 دولارًا للشخص الواحد.

ولكن مع تدفق مئات العائلات اليائسة للفرار من القتال، ارتفع المبلغ إلى نحو 400 دولار، وهو ما يعادل الراتب الشهري للموظف السوداني المدني.

وأضاف عمر أنه حتى بعد شراء التذكرة، "قد تنتظر بعض الحافلات يوماً كاملاً"، بينما يتدافع السائقون للعثور على الوقود الذي تضاعف سعره "8 مرات" في الأيام الـ10، التي انقضت منذ بدء القتال.

رحلة مظلمة

وفي الـ15 من شهر نيسان/أبريل الجاري، اندلع القتال في الخرطوم وعدد من الولايات السودانية بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ما أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو 4000.

وإثر هدنة نسبية، بدأ سكان الخرطوم من سودانيين وأجانب يفرّون إلى أمكنة أكثر أماناً، كما باشرت دول عربية وأجنبية إجلاء مواطنيها.

ووصلت طالبة الطب نون عبد الباسط، البالغة 21 عاماً، إلى القاهرة يوم الأحد، بعد يومين من مغادرتها الخرطوم "مع 10 أشخاص من أقاربها تراوح أعمارهم بين 4 و70 عاما"، حسب ما قالت لـ"فرانس برس".