رئيسا الإمارات وأمريكا يناقشان حرب غزة ويرحبان بالهدنة

ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا يوم الأربعاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد وناقشا الحرب في الشرق الأوسط وقمة المناخ المقبلة.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين رحبا باتفاق الرهائن والهدنة الإنسانية في حرب غزة. وأضاف البيت الأبيض أن بايدن طلب من نائبته كاملا هاريس حضور مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا "أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان آليات دائمة وآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع دون عوائق".

كما شددا على "ضرورة إيجاد أفق للسلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين كونه هو السبيل لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي".