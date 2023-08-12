نايف السديري سفيراً فوق العادة لفلسطين وقنصلاً عاماً للسعودية في القدس

تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم السبت، أوراق اعتماد السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة مفوضاً وغير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً في مدينة القدس.

وتسلم مجدي الخالدي، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، أوراق اعتماد السفير السديري، في مقر سفارة فلسطين في عمّان، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورحب الخالدي بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب، نيابةً عن الرئيس محمود عباس، عن شكر دولة فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وثمن الخالدي حرص العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على هذه الخطوة الهامة على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين الشقيقين.