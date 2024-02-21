قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في دمشق (فيديو)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مبنى سكنيا في دمشق، مرجحا أن يكون عملية اغتيال جديدة في إطار السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخراً باستهدافات قيادات وشخصيات من الصف الأول ضمن الميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية.

وأضاف المرصد، أن انفجارات عنيفة دوَّت في بضع مناطق بالعاصمة السورية، لا سيما في منطقة كفر سوسة التي يقع بها المبنى المستهدف.