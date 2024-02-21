قصف إسرائيلي يستهدف مبنى سكنيا في دمشق (فيديو)
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، إن قصفًا إسرائيليًّا استهدف مبنى سكنيا في دمشق، مرجحا أن يكون عملية اغتيال جديدة في إطار السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخراً باستهدافات قيادات وشخصيات من الصف الأول ضمن الميليشيات التابعة لإيران على الأراضي السورية.
وأضاف المرصد، أن انفجارات عنيفة دوَّت في بضع مناطق بالعاصمة السورية، لا سيما في منطقة كفر سوسة التي يقع بها المبنى المستهدف.
ونقل ناشطون على لسان شهود عيان في دمشق سماعهم دوي انفجارات متتالية تلاها تصاعد لألسنة الدخان.
من جهتها، قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية إن "عدوانا" إسرائيليا استهدف حي سوسة السكني في العاصمة دمشق بعدة صواريخ ما أسفر عن مقتل شخصين في حصيلة أولية.
وتضم المنطقة المستهدفة في دمشق، مباني سكنية ومدارس ومراكز ثقافية إيرانية، وتقع بالقرب من مجمع كبير يخضع لحراسة مشددة تستخدمه الأجهزة الأمنية.
وجرى استهداف المنطقة في هجوم إسرائيلي في فبراير 2023 أدى إلى مقتل خبراء عسكريين إيرانيين.