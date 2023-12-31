نادي الأسير: عشرات الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن للتعذيب في سجن الدامون
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن نحو 80 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي، يتعرّضن للتعذيب والتجويع في ظروف اعتقال قاسية.
وقالت مسؤولة الإعلام في النادي أماني سراحنة، في تصريح لـ"إرم نيوز" إن عشرات الأسيرات الفلسطينيات يتعرّضن للتعذيب الجسدي والمعنوي داخل سجن الدامون.
وأكدت في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأسيرات "يعشن ظروف اعتقال قاسية، حيث يتم تجويعهن عبر إعطائهن وجبة واحدة يوميًا صغيرة الحجم جدًا".
وأضافت سراحنة، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع المحامين من التواصل مع الأسيرات ومعرفة ظروف اعتقالهن بدقة، وتحجب المعلومات عن المؤسسات الدولية والرسمية.
وبينت أن مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في الـ7 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استخدام سياسة العقاب الجماعي والتضييق عليهن، فضلًا عن التعذيب الجسدي والمعنوي وتجويعهن.
وسجن الدامون، هو سجن تابع لمصلحة السجون الإسرائيلية، ويقع في حيفا في جبال الكرمل على أراضٍ تابعة لخربة الدامون المهجّرة، العام 1948، وهو مخصص بالأساس للأسيرات الفلسطينيات، وهناك قسم للأطفال الأسرى أو ما يُعرف بالأشبال.