نادي الأسير: عشرات الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن للتعذيب في سجن الدامون

وأكدت في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الأسيرات "يعشن ظروف اعتقال قاسية، حيث يتم تجويعهن عبر إعطائهن وجبة واحدة يوميًا صغيرة الحجم جدًا".

وأضافت سراحنة، أن مصلحة السجون الإسرائيلية تمنع المحامين من التواصل مع الأسيرات ومعرفة ظروف اعتقالهن بدقة، وتحجب المعلومات عن المؤسسات الدولية والرسمية.