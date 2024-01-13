الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن استهداف موقع رادار للحوثيين

نفذت الولايات المتحدة ضربة إضافية ضد ميليشيا الحوثي اليمنية، اليوم السبت، بعد أن تعهدت إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وجاءت الضربة الأحدث، التي قالت واشنطن إنها استهدفت موقعا للرادار، بعد يوم من تعرض منشآت للميليشيا لعشرات الضربات الأمريكية والبريطانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على موقع "إكس"، إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة اللاحقة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم السبت بالتوقيت المحلي؛ "لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية، بما في ذلك السفن التجارية".

وذكرت قناة "المسيرة" التلفزيونية التابعة لميليشيا الحوثي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا العاصمة اليمنية صنعاء بعدد من الغارات.

ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية ضربات في أنحاء اليمن، الخميس، على أهداف لميليشيا الحوثي ردا على هجمات تنفذها الحركة على سفن في البحر الأحمر، في تطور يمثل توسعا لتداعيات الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.