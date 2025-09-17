حرب "الأهداف العنيدة".. كيف يمكن أن ينتهي الصراع في غزة؟

بينما شنّت القوات الإسرائيلية هجوماً برياً بهدف السيطرة على مدينة غزة، يرى خبراء أن العملية أظهرت أن الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب تبدو متضائلة بشدة، إن لم تكن ميتة.

ومن الواضح بعد ما يقرب من عامين من القتال العنيف الذي خلّف أجزاءً كبيرة من قطاع غزة في حالة من الدمار، أن أياً من الجانبين لا ينوي التراجع عن أهدافه طويلة الأمد، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

ومنذ بدء الحرب، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنّ لديه أولويتين: إعادة الرهائن الذين أسرتهم حماس في هجماتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتدمير حماس.

لكن هدف القضاء على حماس شكّل تحدياً لنتنياهو، إذ حتى لو هزمت إسرائيل الحركة، فمن المرجح أن تصمد أيديولوجيتها بعد الحرب.

من جانبهم، سعى قادة حماس طويلاً إلى القضاء على إسرائيل، وكانوا يأملون أن تُجبر هجمات، العام 2023، العالم على التفكير في إقامة دولة فلسطينية، فإلى جانب مقتل نحو 1200 شخص، احتجزت الحركة وحلفاؤها نحو 250 رهينة كوسيلة ضغط ضد أي حرب برية مع إسرائيل.

وقد حسبت حماس أنه لتحرير هؤلاء الأسرى، يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من غزة، وهي نتيجة ستُبقي الحركة سليمة تماماً وتُعلن النصر، لكن هذا التفكير، بالطبع، لم يُفلح كما كانت حماس تأمل. ويبدو أن أي نفوذ كان لحماس على الرهائن قد تلاشى، وقد ألحقت الحرب ضرراً بالغاً بقدراتها القتالية.

يُشكّل تعنّت كلا الجانبين عائقاً كبيراً أمام أي مفاوضات تُفضي إلى وقف إطلاق نار أو اتفاق سلام، إذ لم تُبدِ حماس ولا نتنياهو أي اهتمام بالتنازل عن السلطة أو النفوذ السياسي مقابل السلام.

وبالنسبة لنتنياهو، هذا يعني ضمان عدم سقوط حكومته، فيما لم تُبدِ حماس أي استعداد لتسليم سلاحها أو تخفيف قبضتها على غزة.

"عدوان عنيدان"

ويقول البروفيسور مخيمر أبو سعدة، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني في جامعة الأزهر بغزة، والذي نزح خلال الحرب ويقيم، الآن، في القاهرة: " لدينا عدوان عنيدان. إسرائيل تسعى للقضاء على حماس، وحماس تسعى للبقاء. أهدافهما متباينة تماماً"، مضيفاً أن "الدبلوماسية قد ماتت".

وأثناء زيارته لإسرائيل، أقرّ وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنّ أيّ فرصة دبلوماسية لوقف الحرب قريباً غير مُرجّحة. وكان هذا التقييم مؤثّراً، إذ يُجسّد واقع اللحظة، فقد فشلت جهود الوساطة التي بذلتها إدارة دونالد ترامب وقطر ومصر حتى الآن.

ولم يظهر أي من طرفي الحرب أية إشارة للتراجع على الرغم من التكاليف الباهظة التي يتكبدها كل منهما، إذ رفضت قيادة حماس ومقاتليها المتبقين التراجع في مواجهة الدمار الهائل في غزة ومقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني.

كما تكبّدت إسرائيل خسائر في صفوف قواتها، مع غضب داخلي بسبب رفض الحكومة وقف الحرب لتحرير الرهائن المتبقين، وتضرر صورتها حول العالم، واتهامات بالإبادة الجماعية، ومع ذلك، لا يزال نتنياهو وحلفاؤه السياسيون صامدين في غزة، حتى رغم بعض اعتراضات المؤسسة العسكرية في البلاد.

في صراعات سابقة بينهما أثمرت الدبلوماسية، فقد اتفقت إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار بعد قتال عنيف في عامي 2014 و2021. ومنذ بدء الحرب، اتفقا على فترتي هدنة في الأعمال العدائية، شملتا إطلاق سراح عشرات الرهائن.

لكن شيرا إيفرون، الخبيرة في الشؤون الإسرائيلية والشرق أوسطية، تقول إن "الاتفاقات الجزئية جعلتنا جميعاً نعتقد أننا نستطيع تقريب وجهات النظر بين الجانبين نحو تنفيذ اتفاق أكثر استدامة".

وتضيف إيفرون أن أي تقدم نحو وقف إطلاق النار أو الهدنة يتطلب المرونة"، مستدركة: "لكن ليس من خلال هذين النهجين المتطرفين".