"لا سلام فوق دماء أطفالنا".. الرئيس اللبناني يعلق على "مجزرة بنت جبيل"

استنكر الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، "المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل في مدينة بنت جبيل، واعتبرها استمرارًا لانتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية.

وفي بيان صدر عنه من نيويورك، حيث يشارك في اجتماعات تتعلق بالسلام وحقوق الإنسان، قال الرئيس عون: "فيما نحن في نيويورك للبحث في قضايا السلام وحقوق الإنسان، ها هي إسرائيل تُمعن في انتهاكاتها المستمرة للقرارات الدولية، وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية، عبر ارتكابها مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها 5 شهداء، بينهم 3 أطفال".

وناشد عون المجتمع الدولي، الذي يجتمع قادته، حاليًا، في أروقة الأمم المتحدة، ببذل كل الجهود لوقف الانتهاكات، لا سيما من قبل الدول الراعية لإعلان 27 تشرين الثاني 2024، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية، والالتزام بالإعلان.

وأضاف الرئيس اللبناني، حسبما نقلت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام، قائلاً: "لا سلام فوق دماء أطفالنا".

من جهته، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام المجزرة، ووصفها بأنها جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب واضحة تستهدف الأهالي العائدين إلى قراهم في الجنوب.

وقال سلام في تصريح له: "إسرائيل ترتكب مجزرة جديدة في بنت جبيل ذهب ضحيتها 5 شهداء بينهم 3 أطفال، وما حصل جريمة موصوفة ضد المدنيين، ورسالة ترهيب تستهدف أهلنا العائدين إلى قراهم في الجنوب".

ودعا سلام المجتمع الدولي إلى إدانة إسرائيل بأشد العبارات على انتهاكها المتكرر للقرارات الدولية، والقانون الدولي، مطالبًا الدول الراعية للاتفاق بممارسة أقصى درجات الضغط على "إسرائيل" لوقف اعتداءاتها فورًا، والانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح الأسرى.

بدوره، أدان رئيس مجلس النواب نبيه بري "المجزرة التي نفذها الطيران الإسرائيلي المسيّر في بنت جبيل، وأدّت إلى استشهاد 5 مدنيين، هم أب و 3 من أطفاله، فيما أُصيبت والدتهم بجراح بالغة".

وفي بيان له، قال بري: "5 شهداء، أب و 3 من أطفاله، ووالدتهم الجريحة، سُفكت دماؤهم بدم بارد في مدينة بنت جبيل، على مرأى ومسمع من اللجنة التقنية الموكلة بمراقبة وقف إطلاق النار، وذلك عقب اجتماعها في الناقورة بحضور الموفدة الأمريكية مورغان أورتاغوس".

وأضاف: "دماء هؤلاء اللبنانيين الأطفال ووالدهم وأمهم الجريحة، الذين يحملون الجنسية الأمريكية، هي برسم من كان مجتمعًا في الناقورة، وبرسم التظاهرة العالمية التي بدأت تتوافد إلى مقر الأمم المتحدة" وفق تعبيره.