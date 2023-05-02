شكري يبحث أزمة السودان مع مبعوث البرهان في القاهرة

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

ونقل المبعوث السوداني إلى وزير الخارجية رسالة شفهية من البرهان إلى الرئيس المصري حول تطورات الأوضاع في السودان على ضوء العمليات العسكرية الجارية.

ووفق السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المصرية، أعرب المبعوث السوداني عن شكره لمصر حكومةً وشعباً على استقبالها للمواطنين السودانيين الفارين من الحرب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن وزير الخارجية نقل إلى المبعوث السوداني قلق مصر البالغ من استمرار الوضع الحالي في السودان، وأنها لن تألو جهداً في سبيل مساعدة الأشقاء في السودان على تجاوز تلك المحنة انطلاقاً من إيمانها الراسخ بوحدة المصير والتاريخ المشترك بين شعبي وادي النيل.