على حطام المدينة.. الدبابات الإسرائيلية تتوغل في عمق غزة

توغلت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة اليوم الأربعاء، ما يهدد حياة الفلسطينيين الذين بقوا هناك على أمل ألا يفقدوا منازلهم نتيجة لتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، بحسب رويترز.

والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعماء دول إسلامية في الأمم المتحدة بنيويورك أمس الثلاثاء؛ لإجراء محادثات قالت وسائل إعلام إنها ركزت على إنهاء الحرب.

وقال ترامب إن الاجتماع التالي سيكون مع إسرائيل، وندد في وقت سابق بتحركات قامت بها مجموعة من الدول للضغط على إسرائيل عن طريق الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأنذرت الحكومة الإسرائيلية سكان مدينة غزة للإخلاء باتجاه الجنوب، لكن عددًا من السكان يخشى القيام بذلك؛ بسبب انعدام الأمن وانتشار الجوع هناك.

استهداف مأوى

تجاهلت القوات الإسرائيلية، التي تتوغل داخل المدينة التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة في أغسطس، الدعوات لوقف هجوم تقول الحكومة الإسرائيلية إنه يهدف إلى تدمير آخر معاقل مقاتلي حركة (حماس).

واندلعت الحرب في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل عام 2023 وتضمن احتجاز رهائن.

وقال مسعفون إن ما لا يقل عن 20 شخصًا قُتلوا وأُصيب كثيرون آخرون عندما استهدفت ضربات جوية إسرائيلية مأوى يضم عائلات نازحة قرب سوق في وسط المدينة، وأضافوا أن شخصين آخرين قُتلا في بيت قريب.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقارير الهجوم على المأوى.

وقال سامي حجاج "نايمين بأمان الله والساعة واحدة ونص تقول حزام ناري، ثلاثة انفجارات ورا بعض، وزي ما أنت شايف دمار وخراب وييجي 17 أو 18 شهيدًا، نايمين بأمان الله فيش حاجة، لا بلغونا ولا قالولنا ولا حتى أعطونا إشارة".

وأضاف: "شيء مفاجئ زي ما أنت شايف الدمار والخراب وأطفال ونساء حوالي يمكن 200 نفر، يمكن ست أو سبع عائلات، هذا المربع مليان عائلات".

وفي ضاحية تل الهوى بالمدينة، دخلت الدبابات مناطق مأهولة فحبست الناس في منازلهم، بينما شوهدت دبابات أخرى متمركزة قرب مستشفى القدس، وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن محطة الأكسجين التباعة للمستشفى تضررت.

وقال شهود ووسائل إعلام تابعة لحماس إن الدبابات تقدمت أيضًا إلى مسافة أقرب من مجمع الشفاء الطبي، أكبر مستشفيات غزة.