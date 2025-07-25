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العالم العربي

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة على الحدود الغربية (صور)

الجيش الأردني يعلن إسقاط مسيرة على الحدود الغربية (صور)
عناصر من الجيش الأردني
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 9:38 م

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، إحباط محاولة تسلل طائرة مسيرة على واجهة المملكة الغربية، وفق ما صرح به مصدر عسكري مسؤول.

وأوضح المصدر العسكري أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت، الجمعة، من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة المسؤولية.

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وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة وتعقبت مسارها، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.

وجرى تحويل الطائرة المسيرة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفق بيان القوات المسلحة الأردنية.

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وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، وتعمل بحزم لمنع أي محاولات تهدف إلى تهديد أمن الوطن واستقراره.

وكان الجيش الأردني قد أعلن يوم المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت الثلاثاء من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة، وذلك على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.

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