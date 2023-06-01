الخارجية الأمريكية: استئناف جهود الوساطة بالسودان مرهون بجدية طرفي النزاع
أكدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان، شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو، إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع (...) عندما تُظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".
وأكد المتحدث أن هناك "انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين" في النزاع. وأضاف أن "هذه الانتهاكات دفعتنا بصفتنا مسهّلاً لهذه المحادثات، إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".