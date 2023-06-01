الخارجية الأمريكية: استئناف جهود الوساطة بالسودان مرهون بجدية طرفي النزاع

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنها ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين المتحاربين في السودان، شرط أن يكونوا "جديين" في مسألة الهدنة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال زيارة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أوسلو، إن الولايات المتحدة والسعودية "مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع (...) عندما تُظهر القوات بوضوح من خلال أفعالها أنها جدية في التزام وقف إطلاق النار".