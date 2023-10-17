إسرائيل تستهدف أكثر من 200 موقع عسكري لحماس والجهاد في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، استهداف أكثر من 200 بنية عسكرية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة خلال اليوم الأخير.
وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه في منصة "إكس" إلى مقتل "نشطاء" من هذه الجماعات.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي استهدف "مبنى بنك تستخدمه حماس لتمويل الإرهاب في قطاع غزة".
وأضاف أنه جرى استهداف عدد من الأنفاق تحت الأرض ومقرات عسكرية ومستودعات تحتوي على وسائل قتالية قال إنها تخص «حماس» في غزة.