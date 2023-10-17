إسرائيل تستهدف أكثر من 200 موقع عسكري لحماس والجهاد في غزة

#عاجل خلال اليوم الأخير أغار جيش الدفاع على أكثر من 200 بنى عسكرية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. لقد استهدفت الطائرات الحربية مقرات قيادة للمنظمات الإرهابية في أرجاء القطاع وقضت على نشطاء إرهابيين.



كما تم استهداف مبنى بنك تستخدمه حماس لتمويل الإرهاب في قطاع غزة وعدد من… pic.twitter.com/Q2AbiJQiAl