30 مصريًا يحملون الجنسية الكندية يستغيثون للخروج من الضفة الغربية
تلقت مصر نداءات استغاثة أطلقها نحو 30 مصريًا يحملون الجنسية الكندية، ويتواجدون في الضفة الغربية بهدف إتمام الشعائر الدينية المسيحية، لمساعدتهم في الخروج عقب اندلاع الأحداث بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في غزة.
وأعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، السفيرة سها جندي، عن تواصلها الفوري مع السفير المصري في تل أبيب خالد عزمي، الذي أكد بدوره على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخروج هؤلاء المصريين سالمين، وتم تعديل موعد مغادرتهم.
على صعيد آخر، اطمأنت السفيرة سها جندي على أحوال المصريين الموجودين في قطاع غزة بعد التواصل مع السفير المصري في فلسطين إيهاب سليمان، إذ أكد أن جميع المصريين في القطاع بخير، معربًا عن أمله أن يعم السلام أرجاء القطاع؛ حقنًا للدماء، وتأمينًا لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.