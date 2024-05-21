إسرائيل تعلن استعادة جثث 4 رهائن خلال معارك في جباليا شمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، استعادة 4 جثث لرهائن، من غزة، الأسبوع الماضي، عُثر عليها في أنفاق تحت جباليا خلال عملية مشتركة مع "الشاباك"، وفق بيان للجيش.

وكان الجيش قد أفاد بأنه استعاد جثامين رون بنيامين واسحاق غلرانتر وشاني لوك وعميت بوسكيلا، الذين قال إنهم قتلوا جميعاً خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال الجيش، في بيان، إنه "تم نقل الجثث بعد انتشالها إلى معهد الطب الشرعي لمواصلة إجراءات تشخيصها من قبل جهات طبية مختصة، وبعد الانتهاء من هذه الإجراءات أبلغ ممثلو جيش الدفاع العائلات بالأمر".

وأضاف أنه خلال عملية عسكرية، قام جنود إسرائيليون باكتشاف فتحة نفق خلال تفتيش مبنى تم الاشتباه فيه، متابعاً أن "الجنود دخلوا بعد ذلك النفق تحت الأرض في عملية ليلية وخاضوا قتالاً داخله".

وكشف الجيش أنه خلال الاشتباك "عثر الجنود على جثث الرهائن وانتشلوها من الأنفاق".

وقال الجيش في الأسبوع الماضي إن غلرانتر ولوك وبوسكيلا اختطفوا من "مهرجان نوفا الموسيقي" وقتلوا، في حين أن بنيامين قُتل عند تقاطع "مفلاسيم" حيث تم نقل جثته إلى غزة.