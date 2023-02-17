إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة

وفي الضفة الغربية، أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، بعد قمع قوات الجيش الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية في عدد من المناطق.



وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات منددة بالاستيطان في عدد من المحافظات بالضفة الغربية.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع عشرات الإصابات جراء المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا، وبيت دجن بنابلس، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.