إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة وغزة
أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت بعدة مناطق في الضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.
وأصيب خمسة فلسطينيين بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، في تظاهرة نادرة تشهدها المنطقة الحدودية شرق غزة.
وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز والرصاص تجاه فلسطينيين تظاهروا في منطقتي ملكة، والبريج، تنديداً بالإجراءات التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وقالت قناة "كان" العبرية إن "مئات الفلسطينيين تظاهروا اليوم في عدة نقاط قرب السياج الحدودي شمال قطاع غزة".
وبحسب القناة: "في إحدى النقاط، تم إحراق إطارات، وفي أخرى تسلل فلسطينيون لمنطقة العائق الأمني وأشعلوا النار في إطار وفروا من المكان، كما اقترب فلسطينيون من السياج، وأطلق الجيش عليهم النار بهدف إبعادهم".
وفي الضفة الغربية، أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، بعد قمع قوات الجيش الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية في عدد من المناطق.
وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز بكثافة تجاه الفلسطينيين المشاركين في مسيرات منددة بالاستيطان في عدد من المحافظات بالضفة الغربية.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع عشرات الإصابات جراء المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا، وبيت دجن بنابلس، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.
كما أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع في مدينة قلقيلية.
وعادة ما ينظم الفلسطينيون مسيرات أسبوعية في عدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية؛ احتجاجًا على البناء الاستيطاني الذي يستهدف أراضيهم.