فتح: منفتحون على الحوار مع حماس وأمران يحكمان اللقاء المرتقب

أكد الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل، أن "الحركة منفتحة على الحوار مع حماس ولا تضع شروطًا لذلك"، لافتًا إلى وجود أمرَين رئيسَين يحكمان أي لقاء مرتقب بين قادة الحركتين.

وتابع حمايل في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "الأول التوافق على الثوابت الفلسطينية، والثاني استقرار القرار الوطني"، مؤكدًا أن توفر الأمرين سيحقق النجاح لأي حوار بين الحركتين.

وقال المسؤول، إن "أي حوار يمكن أن يبدأ مع حركة حماس لا بدَّ أن يكون ضمن أسس واضحة"، مشيرًا إلى أن قيادة فتح ترفض أيَّ لقاء مثل اللقاءات السابقة التي لم تؤدِّ لإنهاء الانقسام.

ونفى حمايل، وجود أي شروط مسبقة لدى قيادة حركته من أجل لقاء قيادة حماس والحوار في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام، متابعًا: "لم نضع يومًا شروطًا للحوار مع الفصائل الفلسطينية، ونقدم كل ما يلزم من أجل إنجاحها".

وفي تصريح سابق لـ"إرم نيوز"، أعلن حمايل، استئناف الاتصالات بين فتح وحماس، بعد انقطاع طويل، قائلاً: "الاتصالات تجري بشكل مباشر وغير مباشر بين الحركتين منذ فترة وجيزة".

وقالت تقارير إسرائيلية، إن الدوحة ستستضيف اجتماعًا هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووفد مرافق له وممثلين عن حركة حماس.

وأوضحت أنه في حال لم تتعقد الأمور، فإن عباس سيعقد اجتماعًا هذا الأسبوع مع قيادة حماس، "للتباحث بشأن الترتيبات السياسية لإدارة قطاع غزة وإعادة إعماره، وتشكيل حكومة خبراء (تكنوقراط) متوافق عليها".