أكثر من أوكرانيا بـ21 مرة.. وتيرة قتل الأطفال في غزة لم يسبق لها مثيل

عبّرت جماعات حقوق الإنسان عن مخاوفها العميقة؛ جراء القصف الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة، مؤكدة أنه شهد "تصعيدا مروعا للعنف أدى إلى عدد غير مسبوق من الضحايا خصوصا بين الأطفال، وهو ما يمثل "وتيرة قتل لم يسبق لها مثيل منذ جيل كامل".

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، نقلا عن جماعات حقوق الإنسان، إن "الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ رداً على هجوم شنته حركة حماس، في أكتوبر/تشرين الأول، أدى إلى إغراق غزة في أزمة إنسانية حادة، مشيرة إلى أن "الخسائر في صفوف الأطفال مثيرة للقلق بشكل خاص"، إذ تقدر منظمة إنقاذ الطفولة أن أكثر من 30 ألف طفل قتلوا أو شُوّهوا في الأسابيع الـ 12 الماضية.

وقالت المنظمة إن "هذا الرقم هو الأعلى المسجل منذ عام 2006، وفقاً لسجلات الأمم المتحدة، ويتجاوز عدد الضحايا من الأطفال في أوكرانيا العام الماضي بنسبة مذهلة بلغت 21 مرة، إذ إن "شدة وسرعة عمليات القتل هذه تركت منظمات الإغاثة تتصارع مع أزمة ذات أبعاد تاريخية".

من جهته، شدد جيمس دينسلو من منظمة إنقاذ الطفولة على خطورة الوضع في غزة، لافتا إلى أن "عدد القتلى من الأطفال خلال نحو شهرين هو ربع العدد الإجمالي المسجل خلال 17 عامًا في مناطق النزاع المختلفة".

وعقد جان إيجلاند، من المجلس النرويجي للاجئين، مقارنة مروعة، مبينا أن "حجم عمليات قتل المدنيين لم يشهده أحد منذ الإبادة الجماعية في رواندا قبل 30 عاماً".