عقب "صمت طويل".. نتنياهو يعلن اغتيال نصر الله وصفي الدين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اغتيال الأمين العام لتنظيم "حزب الله" السابق حسن نصرالله وخليفته المنتظر هاشم صفي الدين.

جاء إعلان نتنياهيو المفاجئ، في كلمة مرئية بعنوان "رسالة إلى اللبنانيين"، بعد حالة من "الصمت الطويل"، لم يخرج فيها أي مسؤول لتبني اغتيال نصرالله أو أي قائد كبير في "حزب الله".

وتجاهلت إسرائيل، على مدى عدة أسابيع، إعلان مسؤوليتها عن هجومين ضخمين، على الضاحية الجنوبية استهدفا نصرالله وصفي الدين في ضربتين منفصلتين.

وقال نتنياهو: "لقد قمنا بتصفية نصرالله وخليفته وخليفة خليفته"، مؤكداً أن "حزب الله صار أضعف الآن مما كان عليه منذ سنوات طويلة".

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي اللبنانيين بالتخلص من التنظيم، قائلاً: "حرروا بلدكم من حزب الله. هناك طريق أفضل للبنان ولا تتركوا الإرهابيين يدمرون دولتكم".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح للمرة الأولى، خلال زيارة لقيادة المنطقة الشمالية قائلاً: "ربما نجحنا في اغتيال خليفة نصر الله"، في أول إشارة من مسؤول إسرائيلي رسمي إلى محاولة اغتيال هاشم صفي الدين.

وتشير مصادر لبنانية إلى أن نعيم قاسم الرجل الثالث في التنظيم قد يكون هو الذي كان مرحشاً لخلافة هاشم صفي الدين، والذي قد يكون نتنياهو قصده بقوله "خليفة خليفته".