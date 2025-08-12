logo
طرد نائبة نيوزيلندية أثناء جلسة مناقشة الاعتراف بفلسطين (فيديو)

كلوي سواربريكالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
12 أغسطس 2025، 7:03 ص

شهدت جلسة ساخنة للبرلمان النيوزيلندي مشادات ومشاحنات بين عدد من النواب اليوم الثلاثاء، إلى أن وصل الأمر إلى إخراج نائبة من قاعة البرلمان، ومنعها من حضور الجلسات لبقية الأسبوع، وذلك خلال مناقشة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتحدت كلوي سواربريك، الزعيمة المشاركة في تأسيس حزب الحضر، النواب لدعم مشروع قانون لأحد أعضاء الحزب يتيح لنيوزيلندا تطبيق عقوبات على إسرائيل" لارتكابها جرائم حرب"، بحسب "د ب ا".

وقالت" إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا لديهم الشجاعة، فيمكننا الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ".

وقال رئيس مجلس النواب جيري براونلي إن تصريحات النائبة " غير مقبولة مطلقا" وطالب سواربريك بسحب كلامها والاعتذار أو مغادرة المجلس لبقية الأسبوع.

ورفضت سوابريك الاعتذار، وقالت إنها ستغادر "بسعادة".

وأكد براونلي لاحقا قراره، ولكن قال إنه يمكن لسوابريك العودة ابتداء من غد الأربعاء إذا اعتذرت.

وكان وزير الخارجية وينستون بيترز قد صرح أمس الاثنين، أن حكومة نيوزيلندا سوف تدرس موقفها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الشهر المقبل.

