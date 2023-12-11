بدعوة إماراتية.. وصول وفد مجلس الأمن إلى مطار العريش

وصل وفد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، إلى مطار العريش المصري، تمهيدًا لزيارة معبر رفح على الحدود بين مصر وفلسطين، من أجل تفقد عمليات الإغاثة الإنسانية.

وكانت الإمارات رتبت الزيارة إلى رفح، إذ قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وعَبَرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين "بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها" لإيصال المساعدات، وفقًا لـ"رويترز".

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة.